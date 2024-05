Euro2024, sarà “Fire” l’inno ufficiale

Come riporta sul sito ufficiale della Uefa l’inno inaugurale si chiamerà “Fire”. Il brano è stato prodotto dai OneRepublic, dal trio elettronico italiano MEDUZA e dalla cantautrice tedesca Leony. I tifosi avranno la possibilità di vedere i tre artisti eseguire l’inno dal vivo durante la cerimonia di chiusura, prima del calcio d’inizio della finale di UEFA EURO 2024 in programma all’Olympiastadion di Berlino il 14 luglio. I MEDUZA hanno dichiarato: “Ora più che mai, il potere della musica di unirci è innegabile. Da grandi appassionati di calcio, siamo entusiasti di unire la nostra passione con la nostra musica per UEFA EURO 2024”.

Foto: Instagram Euro2024