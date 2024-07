Euro2024, Rodri è il miglior giocatore, Lamine Yamal il miglior giovane

La Spagna è campione d’Europa per la quarta volta nella propria storia. A Berlino, le Furie Rosse conquistano Euro 2024 battendo in finale 2-1 l’Inghilterra con tutte le reti realizzate nel secondo tempo. Al 47′ sblocca Nico Williams su assist del solito Yamal, poi arriva il pareggio di Palmer al 73′, appena entrato in campo. La rete della vittoria arriva invece all’86’ con una zampata vincente di Oyarzabal su assist di Cucurella. Così, prima della premiazione di squadra, è il momento dei riconoscimenti personali. A vincere il premio di MVP della partita è Nico Williams, mentre il titolo di miglior giocatore del torneo va a Rodri. Il miglior giovane del torneo, invece, va a Lamine Yamal.

Foto: Instagram Euro2024