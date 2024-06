Euro2024, l’Inghilterra tiene il primo posto tra i fischi. Secondo posto alla Danimarca, eliminata la Serbia

Termina senza reti la serata di Euro2024 del girone C. L’Inghilterra pareggia 0-0 contro la Slovenia, un risultato che soddisfa entrambe le Nazionali. Infatti, la Nazionale di Southgate, nonostante i fischi dei sostenitori inglesi, sale a quota 5 punti, difendendo il primo posto. La Slovenia, invece, vola agli ottavi come una delle quattro migliori terze. Nell’altra partita della serata, invece, arriva l’eliminazione della Serbia dopo il pareggio per 0-0 contro la Danimarca. Un risultato di tutt’altro sapore per la Nazionale danese che, invece, vola agli ottavi forte del secondo posto.

Foto: Instagram Euro2024