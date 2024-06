Euro2024, la Germania difende il primo posto: 1-1 con la Svizzera. L’Ungheria si prende il terzo posto al 100′

Si è appena conclusa la fase a gironi del gruppo A. La Germania difende il primo posto: 1-1 con la Svizzera, decisiva la rete al 92′ di Fullkrug. Dopo la rete annullata ad Andrich su errore di Sommer, la Nazionale elvetica ha sbloccare la gara sull’asse del Bologna: Freuler-Ndoye, con l’esterno che ha sfruttato al meglio il suggerimento del compagno. In pieno recupero, al 92′, la risposta della Nazionale tedesca con la rete di Fullkrug, subentrato al 76′ al posto di Musiala. Un risultato importante per la Nazionale tedesca che sale così a 7 punti, accedendo agli ottavi come prima della classe del girone A. La Svizzera chiude al secondo posto, a quota 5 punti. Nell’altra partita della serata europea, l’Ungheria si prende il terzo posto del girone al 100′ con la rete di Csoboth. Un risultato che condanna la Scozia all’eliminazione, mentre la Nazionale ungherese sale a quota 3 punti prendendosi il terzo posto e mantenendo vive le speranze di accedere agli ottavi di finale tra le quattro migliori terze (su sei gironi).

Foto: Logo euro2024