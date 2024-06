Euro2024, la Georgia stende il Portogallo e vola agli ottavi. Turchia seconda, eliminata la Repubblica Ceca

Si è chiusa la fase a gironi di Euro2024. Una serata europea che ha visto la grande vittoria della Georgia contro il Portogallo, già certo del primo posto. La Nazionale georgiana si è imposta per 2-0 grazie alle reti di Kvaratskhelia al 2′ e di Mikautadze su calcio di rigore in avvio di ripresa. Un risultato storico per la Georgia che vola così agli ottavi di finale come una delle migliori terze. Nell’altra sfida della serata, la Turchia vince 2-1 contro la Repubblica Ceca in pieno recupero. I cechi rimangono in dieci uomini dopo appena 20′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Antonin Barak. Al 51′ i turchi passano in vantaggio con la rete di Calhanoglu, ma la reazione dei ragazzi del ct Hasek non tarda ad arrivare, con Soucek che riporta il punteggio in parità. Ma in pieno recupero, al 94′, la Turchia trova il gol della vittoria con Tosun. Un risultato che condanna al quarto posto e all’eliminazione la Repubblica Ceca. La Turchia di Vincenzo Montella, invece, vola agli ottavi come seconda del girone a quota 6 punti.

Foto: Instagram Kvaratskhelia