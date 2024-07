Euro2024, Kane alla ricerca del primo trofeo

Il capitano della nazionale inglese, Harry Kane, è sicuramente tra i migliori attaccanti in circolazione. Quest’anno, con la maglia del Bayern Monaco, ha totalizzato 44 gol e 12 assist in sole 45 presenze, numeri da vero top player. Ma nonostante l’attaccante inglese abbia segnato più di 350 gol in carriera, non è ancora mai riuscito ad alzare una coppa al cielo. Kane infatti ha perso ben 3 finali con la maglia del Tottenham e una con quella del Bayern Monaco; con l’Inghilterra invece ha perso la finale di Wembley contro l’Italia ad Euro2020.

In questo Europeo, nonostante le sue prestazioni non siano state straordinarie come ci si aspettava, ha segnato comunque 3 gol che hanno permesso alla sua nazionale di raggiungere la finale.

Questa sera contro la Spagna, nel match in programma alle ore 21, ha di nuovo la possibilità di spezzare questa ‘maledizione’ e conquistare quello che sarebbe un trofeo storico per lui e per tutta l’Inghilterra.

Foto: Instagram Harry Kane