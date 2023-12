Euro 2024, Italia nel girone B con Spagna, Croazia e Albania

Dal sorteggio di Amburgo sono state estratte le avversarie della Nazionale italiana nella fase a gironi del prossimo Europeo (estate 2024) che si svolgerà in Germania. Un torneo che vedrà l’Italia partecipare come campione in carica, ma posizionata in quarta fascia nella fase di sorteggio a causa della seconda posizione e i quattordici punti collezionati durante i gironi di qualificazione. L’Italia è stata inserita nel girone B e sfiderà: Spagna, Croazia e Albania.

Gruppo B

Spagna

Croazia

Albania

Italia

Foto: Instagram Azzurri