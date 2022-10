Euro2024, il gruppo dell’Italia: Inghilterra, Ucraina, Macedonia e Malta

Si sono appena conclusi i sorteggi per i gironi di qualificazione ai prossimi Europei in Germania, nel 2024. L’Italia Campione d’Europa in carica, inserita come testa di serie, non è stata esente da insidie e con l’urna che qualche grattacapo lo ha regalato. Gli azzurri del ct Mancini infatti, inseriti nel gruppo C, affronteranno l’Inghilterra di Kane, l’Ucraina, la Macedonia che ci ha eliminato nel playoff Mondiale e Malta. Si inizierà il 23 marzo 2023.

Foto: instagram Italia