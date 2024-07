Euro2024, Demiral verso due giornate di squalifica

Due giornate di squalifica per Merih Demiral. È quanto dovrebbe deliberare il giudice sportivo, secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco Bild, in seguito all’inchiesta Uefa sull’esultanza del difensore della Turchia, che in occasione della sfida contro l’Austria valida per gli ottavi di finale del campionato europeo 2024, ha esibito il saluto diffuso in seno all’organizzazione turca di estrema destra dei Lupi Grigi. Nel caso in cui la squalifica dovesse essere confermata, non potrà dunque prendere parte ai prossimi due impegni della nazionale allenata da Vincenzo Montella, attesa sabato 6 luglio sul campo dello stadio Olimpico di Berlino per il match contro l’Olanda.

Foto: Instagram Demiral