Euro2020: presentato il pallone ufficiale della kermesse

A qualche mese dal via della kermesse ufficiale, la UEFA ha svelato il pallone ufficiale che verrà impiegato nell’Europeo del 2020. Si chiama Uniforia e prende il nome dall’unione delle parole unità ed euforia. Di seguito il tweet ufficiale del massimo organo calcistico continentale.

Unity + Euphoria = #Uniforia 🌍🌎🌏

A ⚽ that unites us all in the first ever borderless EURO#EURO2020 pic.twitter.com/Ul3t9pmPAa

— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) November 6, 2019