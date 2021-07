Euro2020, la FIGC al lavoro per far assistere alla finale 1000 tifosi Azzurri a Wembley

In occasione del raggiungimento della finale di Euro 2020, prevista al Wembley Stadium domenica 11 giugno alle ore 21.00, la FIGC, a seguito dell’accordo tra UEFA e autorità britanniche, si è messa al lavoro per permettere a 1000 tifosi Azzurri provenienti dall’Italia, di assistere al match conclusivo di questo torneo.

Questo il comunicato ufficiale della FIGC in cui spiega anche le regole da seguire:

“I tifosi provenienti dall’Italia potranno rimanere nel territorio britannico per un massimo di 12 ore; dovranno raggiungere Londra rispettando il concetto di “bolla di sicurezza” tramite l’utilizzo esclusivo di voli charter e di trasporti dedicati dall’aeroporto di arrivo a Londra fino al Wembley Stadium e viceversa, che verranno organizzati direttamente dalla FIGC; al Wembley Stadium sarà dedicato loro uno specifico settore dell’impianto per garantire la bolla di sicurezza; compilare un formulario online nelle 48 ore precedenti la partenza.