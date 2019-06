Euro U21: la Danimarca vince solo 2-0 e l’Austria pareggia. Italia ancora in corsa: passa se…

L’Italia resta in corsa per le semifinali dell’Europeo Under 21. Dal gruppo B arrivano buone notizie per gli azzurrini di Di Biagio: la Danimarca, infatti, batte 2-0 la Serbia ma, in virtù di una differenza reti peggiore di quella dell’Italia (+2 contro il +3 degli azzurrini), è fuori dalla competizione. Impresa fallita anche dall’Austria, che non va oltre l’1-1 con la Germania e chiude il girone con 4 punti. A questo punto, è decisiva la sfida tra Francia e Romania. L’Italia vola alle semifinali se la Romania batte la Francia o se i transalpini vincono, ma con 3 reti di scarto. L’ipotesi favorevole ad entrambe le squadre, purtroppo, resta il pareggio, che qualificherebbe sia la Romania che la Francia, che passerebbe come seconda proprio a scapito dell’Italia.

Foto Twitter UEFA Under 21