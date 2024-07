Euro 2024, Turchia: due giornate di squalifica per Demiral

La Uefa ha annunciato la squalifica di due giornate per Merih Demiral, reo di aver effettuato il “saluto del lupo” durante l’esultanza successiva al gol agli ottavi contro l’Austria. Il difensore ex Juventus aveva dichiarato: “Il modo in cui ho festeggiato aveva qualcosa a che fare con la mia identità turca. Ho visto anche tante persone allo stadio fare questo gesto. Non c’è nessun messaggio nascosto”. Ciò nonostante era finito sotto l’indagine della Commissione Disciplinare, la stessa ha ufficializzato la squalifica del calciatore per le prossime due giornate. Il difensore salterà quindi la gara dei quarti contro l’Olanda e anche l’eventuale semifinale. Di seguito il comunicato:

“Il giocatore della Federcalcio turca Merih Demiral è stato squalificato per un totale di due partite di competizioni per squadre rappresentative UEFA alle quali avrebbe altrimenti diritto, per non aver rispettato i principi generali di condotta, per aver violato le regole fondamentali di buona condotta , per aver utilizzato eventi sportivi per manifestazioni di carattere extra-sportivo e per aver gettato discredito sullo sport del calcio”

Foto: instagram Demiral