Euro 2024: Szczęsny manda la Polonia all’Europeo. Galles battuto ai rigori

E’ la Polonia l’ultima qualificata a Euro 2024. La Nazionale di Lewandowski (molto in ombra questa sera), si qualifica dopo aver battuto il Galles ai calci di rigore al Millennium Stadium di Cardiff.

Gara equilibrata, si fa preferire il Galles nei 90 minuti, è Szczęsny a salvare in diverse occasioni su Moore. Si va ai supplementari, regna l’equilibrio, Galles che resta in 10 per un rosso a Mepham al 120′. Si va ai rigori.

Equilibrio totale anche dagli 11 metri, 4 gol su 4 per entrambe le contendendi. Si arriva all’ultimo tiro. La Polonia segna con Piatek. Il Galles fallisce l’unico ma decisivo tiro con James che si fa neutralizzare da Szczęsny.

Polonia per la quinta edizione consecutiva all’Europeo. Giocherà nel girone con Olanda, Austria e Francia.

Foto: Instagram personale