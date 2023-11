Euro 2024: sorteggiati i tabelloni dei playoff

La Uefa ha reso noti i tabelloni dei playoff che assegneranno gli ultimi 3 posti per Euro 2024. Già si sa che le squadre che si qualificgeranno saranno in quarta fascia nei gironi. Le gare si terranno a marzo e saranno come gli spareggi degli ultimi Mondiali in Qatar.

Per l’Ucraina, primo turno in Bosnia. Una sorpresa potrebbe uscire tra Georgia, Lussemburgo, Grecia e Kazakistan.

Le gare si giocheranno a marzo.

Questo dunque il tabellone (in nero le squadre che giocano le semifinali in casa, la sede della finale sarà sorteggiata):

PLAYOFF A: Polonia-Estonia e Galles-Finlandia;