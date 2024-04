Euro 2024, scelti gli arbitri: ci sono due italiani

Sono stati resi noti dal Comitato Arbitrale UEFA i nomi dei 18 arbitri che saranno incaricati di dirigere le partite del prossimo Europeo, che si disputerà in Germania. Sono due i fischietti italiani che figurano nell’elenco, ovvero Daniele Orsato e Marco Guida. Inoltre, per via della collaborazione con la CONMEBOL, la confederazione sudamericana, nel torneo continentale sarà impegnato anche il fischietto Facundo Tello, di nazionalità argentina. Questa la lista completa:

Artur Soares Dias (Portogallo)

Jesús Gil Manzano (Spagna)

Marco Guida (Italia)

Istvan Kovacs (Romania)

Ivan Kruzliak (Slovacchia)

François Letexier (Francia)

Danny Makkelie (Paesi Bassi)

Szymon Marciniak (Polonia)

Halil Umut Meler (Turchia)

Glenn Nyberg (Svezia)

Michael Oliver (Inghilterra)

Daniele Orsato (Italia)

Sandro Schärer (Svizzera)

Daniel Siebert (Germania)

Anthony Taylor (Inghilterra)

Clemente Turpin (Francia)

Slavko Vincic (Slovenia)

Felix Zwayer (Germania)

