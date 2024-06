Euro 2024, Scamacca e Retegui alla prova del 9: vietato sbagliare

Oggi alle 18 si disputerà il primo ottavo di finale dell’Europeo, tra l’Italia e la Svizzera, la stessa che sta dimostrando di essere una squadra solida, attenta e ben organizzata. Tant’è vero che solamente Fullkrug a tempo scaduto ha salvato la Germania, dopo che i ragazzi di Yakin hanno condotto il match per ampi tratti. Saranno attese risposte dal reparto offensivo: anche perchè nelle prime 3 partite sono arrivati solo 3 gol, ma solamente uno dagli attaccanti: quello di Mattia Zaccagni che ha scongiurato una clamorosa eliminazione. Gli altri sono arrivati da Barella e Bastoni. E’ lecito aspettarsi una risposta dagli attaccanti: sopratutto da Scamacca e Retegui fin qui a secco e poco serviti, andranno messi in condizione di segnare, nei rispettivi club hanno fatto ampiamente vedere di essere in grado…

Foto: instagram Azzurri