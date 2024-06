Euro 2024: perché la Danimarca è arrivata seconda e la Slovenia terza

Ha dell’incredibile quanto si è verificato nel gruppo C dell’Europeo (Inghilterra, Danimarca, Slovenia e Serbia). Infatti dietro all’Inghilterra prima con 5 punti, sono arrivate Danimarca e Slovenia entrambe a 3 punti ed entrambe con 2 gol fatti e 2 subiti. Perché allora sono arrivati davanti i danesi? Il motivo proviene da un cavillo nel regolamento…Infatti è stato decisivo il criterio del FairPlay, basato su ammonizioni ed espulsioni assegnate a calciatori e dirigenti delle squadre nelle tre partite. In quest’ottica la Danimarca ha avuto 6 ammonizioni mentre la Slovenia 7. A fare l’ago della bilancia è stata quindi l’ammonizione del vice allenatore Novakovic. Mentre l’ultimo calciatore sul taccuino dell’arbitro è stato Bijol. Qualora nel conto dei gialli si fosse arrivati ad un pareggio, il criterio da seguire sarebbe stato quello del miglior piazzamento nella classifica delle qualificazioni europee, ed anche in questo caso sarebbe avanzata la Danimarca.

Foto: instagram Euro 2024