Euro 2024: l’Italia e il tabù Croazia da sfatare

La partita di stasera contro la Croazia per gli azzurri di Spalletti sarà decisiva ai fini della qualificazione. Dopo la lezione della Spagna, è lecito aspettarsi una forte reazione da parte dell’Italia. Tuttavia la partita con la Croazia non sarà delle più semplici, specialmente se si analizzano i precedenti. Infatti in otto confronti ( dal 1991 in poi) gli azzurri non hanno mai vinto, la Croazia per il momento è quindi un tabù che gli uomini di Spalletti proveranno a sfatare questa sera. Come suddetto sono otto i confronti tra le due Nazionali con un bilancio piuttosto negativo per l’Italia: cinque pareggi e tre sconfitte. L’ultima sfida fra le due risulta essere quella di Euro 2012: in quel caso finì 1-1 con le reti di Pirlo e Mandzukic.

Foto: instagram Azzurri