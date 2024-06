Euro 2024: l’autogol in cima alla classifica marcatori

Ad inizio competizione si attendevano grandi bomber come Kane, fuoriclasse come Mbappé in cima alla classifica marcatori, ma a poco meno della metà degli Europei (24 partite disputate su 51) a farla da padrone sono le autoreti. Infatti sono già 6, visto e considerato che il record assoluto negli Europei è 11, non è utopico pensare che possa essere battuto in questa edizione. Il primo caso di auorete è arrivato nella sfida inaugurale tra Germania e Scozia con Rudiger. Poi ci sono stati quelli di Hranac della Repubblica Ceca, Wober dell’Austria, Gyasula con l’Albania, oltre all’azzurro Calafiori nella partita contro la Spagna. Ultima della serie quella in Turchia-Portogallo con il turco Akaydin.

Foto: instagram Euro 2024