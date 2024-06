Euro 2024: la Turchia per invertire il trend negativo, la Georgia per fare la storia

A breve inizierà la sfida tra Turchia e Georgia, che metterà di fronte diversi giocatori che militano nel nostro campionato: da Calhanoglu e Yildiz fino a Kvaratskhelia. Questo match è di fondamentale importanza per entrambe. Infatti la Turchia vorrà invertire il trend negativo agli Europei: infatti hanno perso sei delle ultime sette partite nella competizione, a fronte di una sola vittoria. Oltre ad aver mantenuto inviolata la porta solo una volta nelle ultime dodici partite del torneo (2-0 alla Repubblica Ceca ad Euro 2016). Per la Georgia di Kvara è invece l’occasione di fare la storia: per la Nazionale infatti questa è la prima partita in assoluto in un grande torneo internazionale.

Foto: instagram Euro 2024