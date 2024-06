Euro 2024: la classifica delle migliori terze

Si concluderà oggi il quadro generale dei gironi dell’Europeo: infatti stasera avremo i verdetti del Gruppo E e di quello F. Tuttavia è possibile fornire un quadro generale delle migliori terze che in questo momento accederebbero alla fase successiva. E’ ben noto che solamente quattro delle sei terze accederanno agli ottavi, andiamo ora a vedere la classifica nel dettaglio. In questo momento vi è l’Olanda al comando con 4 punti, 4 gol fatti e 4 subiti. Subito dietro la Slovenia con 3 punti, 2 gol fatti e 2 subiti. Al terzo posto la Slovacchia con 3 punti, 2 gol fatti e 2 subiti, gli uomini di Calzona hanno però una partita in meno. L’ultimo posto utile al momento lo occupa l’Ungheria, quarta con 3 punti 2 gol fatti e 5 subiti.

Foto: instagram Euro 2024