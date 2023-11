Euro 2024: Italia qualificata! Basta lo 0-0 contro l’Ucraina

L’Italia vola a Euro 2024! Agli Azzurri basta lo 0-0 contro l’Ucraina. La prima occasione della gara arriva al 6′ e capita agli Azzurri con Chiesa che, dal centro dell’area di rigore, manda alto dopo la sponda di Zaniolo. L’Ucraina risponde al 13′ ma Donnarumma risponde presente sul tentativo di Tsygankov. Torna avanti l’Italia con Di Lorenzo che sfiora la rete per due volte sugli sviluppi di calcio d’angolo. Ma l’occasione più grande della prima frazione di gioco arriva al 28′ con Frattesi che, a tu per tu con Trubin, trova la risposta del portiere ucraino. Continua a spingere l’Italia: con Chiesa che fugge via sulla corsi di sinistra, mette in mezzo dove, però, Raspadori non riesce ad arrivare sulla palla e a spingerla in rete. Nella seconda frazione di gara, l’Italia cambia il proprio centravanti: fuori Raspadori, dentro Scamacca. La prima occasione del secondo tempo la crea ancora una volta Chiesa – il migliore degli Azzurri -, ma il suo tiro esce di poco a lato. Poco dopo l’ora di gioco, al 63′, trema l’Italia: Donnarumma sbaglia i tempi dell’uscita, la palla termina sui piedi di Mudryk che calcia verso la porta ma il portiere azzurro riesce a rimediare all’errore e a chiudere la porta all’esterno ucraino. L’Ucraina alza il ritmo, Spalletti prova a ridisegnare l’Italia: fuori Zaniolo e Jorginho, dentro Politano e Cristante. L’Italia abbassa il proprio baricentro, la Nazionale ucraina tiene il possesso in cerca di un varco tra le maglie della difesa azzurra e con il passare dei minuti sale anche il nervosismo in campo. Al 91′ Spalletti ridisegna l’Italia: dentro Darmian, fuori Politano entrato nella ripresa. Nessun problema fisico per l’esterno del Napoli, ma scelta tattica del ct azzurro. In pieno recupero trema ancora una volta l’Italia per il contatto dentro l’area tra Cristante e Mudryk. Grandi proteste degli ucraini, ma per l’arbitro Manzano è tutto regolare. Termina così 0-0 alla Bayer Arena, l’Italia vola a Euro2024.

Foto: Instagram Azzurri