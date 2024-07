Euro 2024, Inghilterra: Bellingham sospeso per una giornata, ma ci sarà con la Svizzera. Il motivo

Jude Bellingham,asso del Real Madrid e della Nazionale inglese, è stato sospeso per una partita a seguito del gesto poco decoroso nel match degli ottavi contro la Slovacchia. Ciò nonostante Bellingham sarà regolarmente in campo contro la Svizzera per i quarti di finale dell’Europeo. Infatti l’organismo di controllo, etica e disciplina della UEFA ha dichiarato che “tale sospensione non è immediatamente applicata ed è soggetta a un periodo di prova di un anno, a partire dalla data della presente decisione“. Il fuoriclasse inglese inoltre è stato multato di 30 mila euro, mentra la Federazione inglese ha subito una sanzione di 11 mila euro per i disordini dei tifosi.

Foto: instagram Inghilterra