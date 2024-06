Euro 2024: i possibili incroci dell’Italia agli Ottavi

Dopo l’1-0 inflitto dalla Spagna all’Italia, la certezza è che quest’ultima non passerà il proprio girone come prima. Infatti a questo punto gli azzurri possono qualificarsi agli ottavi solamente come secondi o terzi. In caso di arrivo al secondo posto, che sarebbe certo in caso di vittoria o pareggio contro la Croazia, i ragazzi di Spalletti affronterebbero la seconda del Girone D che al momento è la Svizzera, la quale però sfiderà la Germania per il primato. In caso di sconfitta di quest’ultimi sarebbero proprio i tedeschi ad arrivare secondi. E’ ancora possibile, seppur difficile, incontrare la Scozia: servirebbe infatti una larga vittoria sull’Ungheria e un pesante ko della Svizzera. Nel caso in cui gli azzurri arrivassero terzi dovrebbero vedersela con la vincitrice del Gruppo E o F. Nel girone E al momento regna un grande equilibrio con tre squadre a 3 punti, mentre nel girone F il primo posto dovrebbe essere un duello tra Portogallo e Turchia: lo scontro diretto di oggi potrebbe già indicare la vincitrice del raggruppamento.

Foto: instagram Spagna