Euro 2024: Francia in semifinale, ma zero gol su 86 conclusioni

Molto curioso quello che si sta verificando all’Europeo in corso per la Francia. Infatti nonostante un parco attaccanti incredibile per gli uomini di Deschamps non sono ancora arrivati gol su azione, nonostante le 86 conclusioni in cinque partite. I tre gol fin qui realizzati infatti sono arrivati su rigore e su autorete. Basti pensare che l’ultimo gol su azione nella manifestazione risulta essere quello di Paul Pogba nello scorso campionato europeo, terminato con una sconfitta ai rigori contro la Svizzera. Lo stesso Mbappé ha rivelato di voler approfonidire la questione, infatti sulla situazione si è cosi espresso: “E’ difficile rispondere perché siamo in euforia. Non voglio dirvi sciocchezze: nello spogliatoio non ci siamo detti che non avevamo ancora segnato un gol in partita. Ma sì, approfondiremo la questione tutti insieme, ma dobbiamo mantenere questa solidità difensiva”. E’ bene però sottolineare la solidità difensiva dei Blues, che fin qui nella manifestazione hanno incassato solo una rete, principalmente per questo sono riusciti ad arrivare in semifinale, eliminando Belgio agli ottavi e avendo la meglio sul Portogallo ai rigori nel match di ieri.

Foto: instagram Francia