Euro 2024, ecco il quadro completo dei gironi

Alle 18.00, ad Amburgo, è andato in scena il sorteggio dei gironi per il prossimo Europeo che si svolgerà in Germania durante l’estate 2024. Di seguito i gironi:

Girone A: Germania, Ungheria, Scozia, Svizzera

Girone B: Spagna, Albania, Croazia, Italia

Girone C: Inghilterra, Danimarca, Slovenia, Serbia

Girone D: Francia, Austria, Olanda, Vincente A (Galles, Finlandia, Polonia, Estonia)

Girone E: Belgio, Romania, Slovacchia, Vincente B (Bosnia-Erzegovina, Ucraina, Islanda, Israele)

Girone F: Portogallo, Turchia, Repubblica Ceca, Vincente C (Georgia, Lussemburgo, Grecia, Kazakistan)

Foto: Instagram Euro2024