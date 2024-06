Euro 2024, Albania: Daku sanzionato dalla Uefa. Ecco il motivo

La Uefa ha sanzionato Mirlind Daku, attaccante del Rubin Kazan, che quindi salterà le prossime due partite dell’Europeo. L’attaccante aveva rivolto un coro ostile contro la Macedonia del Nord a margine del pareggio della sua Nazionale contro la Croazia finendo nel mirino della Uefa. Adesso è arrivata l’ufficialità: Daku è stato sospeso per due partite dal Comitato Etico e Disciplinare dell’organismo europeo, lo ha comunicato la Federazione albanese con una nota. Di seguito il contenuto della stessa:

“La Commissione Etica e Disciplinare UEFA si è riunita per prendere una decisione riguardante l’incidente avvenuto dopo la fine della partita Albania-Croazia euro 2024 che ha coinvolto l’attaccante dei Reds Mirlind Daku.La Commissione UEFA ha deciso di sospendere per due partite il calciatore albanese, che non potrà giocare la prossima partita contro la Spagna, in programma lunedì 24 giugno a Dusseldorf.”

Foto: sito Federazione Albanese