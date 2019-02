Euro 2021 femminile: ecco le avversarie dell’Italia nel girone di qualificazione

Oggi a Nyon si è svolto il sorteggio per i gironi di qualificazioni a Euro 2021 femminile che si terrà in Inghilterra. L’Italia di Milena Bertolini, inserita in prima fascia, ha pescato Danimarca, Bosnia, Israele, Malta e Georgia. Le qualificazioni prenderanno il via a fine agosto e dureranno fino al settembre del 2020. Ecco tutti i gironi di qualificazione:

Gruppo A: Olanda, Russia, Slovenia, Turchia, Kosovo, Estonia;

Gruppo B: Italia, Danimarca, Bosnia, Israele, Malta, Georgia;

Gruppo C: Norvegia, Galles, Bielorussia, Irlanda del Nord, Isole Faroer;

Gruppo D: Spagna, Repubblica Ceca, Polonia, Moldavia, Azerbajgian;

Gruppo E: Scozia, Finlandia, Portogallo, Albania, Cipro;

Gruppo F: Svezia, Islanda, Ungheria, Slovacchia, Lettonia;

Gruppo G: Francia, Austria, Serbia, Kazakistan, Macedonia;

Gruppo H: Svizzera, Belgio, Romania, Croazia, Lituania;

Gruppo I: Germaina, Ucraina, Irlanda, Grecia, Montenegro;

Full details of the #WEURO2021 qualifying draw https://t.co/23AEf53B1i Who will make it to England?🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/l0GxsvxCb2 — #WEURO2021 (@UEFAWomensEURO) February 21, 2019

Foto: Twitter ufficiale Euro 2021 femminile