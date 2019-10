Euro 2020: tris Germania, rosso per Emre Can. Polonia qualificata, a segno Milik

Sono terminate le gare serali valide per le qualificazioni a Euro 2020. Tris della Germania che, nonostante l’espulsione al 13′ di Emre Can, si è sbarazzata dell’Estonia con la doppietta di Gündogan e la rete di Werner. Galles e Crozia si sono spartite la posta in palio: 1-1 che non cambia gli equilibri per nessuna delle due squadre. Vince la Polonia (2-0 alla Macedonia anche grazie ad un gran gol di Milik) e conquista la qualificazione aritmetica alla fase finale della competizione.

GRUPPO C

BIELORUSSIA-OLANDA 1-2 [32′, 41′ Wijnaldum (O), 53′ Dragun (B)]

ESTONIA-GERMANIA 0-3 [51′, 57′ Gündoğan, 71′ Werner]

GRUPPO E

UNGERIA-AZERBAIGIAN 1-0 [10′ Korhut]

GALLES-CROAZIA 1-1 [9′ Vlašić, 48′ Bale]

GRUPPO G

SLOVENIA-AUSTRIA 0-1 [21′ Posch]

POLONIA-MACEDONIA DEL NORD 2-0 [74′ Frankowski, 80′ Milik]

GRUPPO I

KAZAKISTAN-BELGIO 0-2 [21’ Batshuayi, 53’ Meunier]

SCOZIA-SAN MARINO 6-0 [12′, 27′, 46′ McGinn, 65′ Shankland, 67′ Findlay, 86′ Armstrong]

CIPRO-RUSSIA 0-5 [9′, 92′, Cheryshev, 22′ Ozdoev, 79′ Dzyuba, 89′ Golovin]

Foto: Twitter ufficiale Euro 2020