Euro 2020, oggi iniziano gli ottavi di finale. Il programma

L’attesa è finita: dopo l’abbuffata iniziale di partite valide per la fase a gironi, abbiamo dovuto sostenere un digiuno durato tre giorni senza vedere alcun match di questa fantastica competizione chiamata Europeo. La scrematura iniziale, ci ha lasciato con le migliori 16 squadre, tra cui anche la Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini. Oggi, 26 giugno, tornano in campo proprio gli Azzurri, chiamati ad affrontare l’Austria di Alaba e compagni. Un match importante per l’Italia anche per quanto riguarda il possibile raggiungimento del record di imbattibilità: difatti, se dovesse resistere per altri 89′, supererebbe lo score precedente di 1.143′ maturato da Zoff e compagni dal 20 settembre 1972 al 15 giugno 1974 durante il Mondiale.

Ecco il programma per seguire tutte le gare degli ottavi di finale di Euro 2020:

Galles-Danimarca – Sabato 26 giugno, ore 18, Amsterdam

Italia-Austria – Sabato 26 giugno, ore 21, Londra

Olanda-Repubblica Ceca – Domenica 27 giugno, ore 18, Budapest

Belgio-Portogallo – Domenica 27 giugno, ore 21, Siviglia

Croazia-Spagna – Lunedì 28 giugno, ore 18, Copenaghen

Francia-Svizzera – Lunedì 28 giugno, ore 21, Bucarest

Inghilterra-Germania – Martedì 29 giugno, ore 18, Londra

Svezia-Ucraina – Martedì 29 giugno, ore 21, Glasgow