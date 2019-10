Euro 2020: l’Inghilterra ne fa 6 alla Bulgaria, Ucraina qualificata. Francia-Turchia è 1-1

Sono terminate tutte le gare odierne valide per l’ottava giornata delle qualificazioni a Euro 2020. L’Inghilterra dilaga in Bulgaria e si porta a casa il successo facilmente con un roboante 6-0 Gara equilibrata, invece, tra Francia e Turchia: match sbloccato solo al 76′ grazie ad una rete di Giroud, pareggio all’82′ siglato da Ayhan. Agevole successo dell’Albania (0-4) in Moldavia e successi anche per Islanda e Kosovo. Vince l’Ucraina: 2-1 al Portogallo e qualificazione alla fase finale dell’Europeo.

Bulgaria-Inghilterra: 0-6 (7′ Rashford, 20′ e 32′ Barkley, 45’e 69′ Sterling, 85′ Kane)

Francia-Turchia: 1-1 (76′ Giroud (F), 82′ Ayhan (T))

Islanda-Andorra: 2-0 (38′ Sigurdsson, 65′ Sigthorsson)

Kovovo-Montenegro: 2-0 (10′ Rrahmani, 35′ Muriqi)

Lituania-Serbia: 1-2 (49′ e 53′ Mitrovic (S), 79′ Kazlauskas (L))

Moldavia-Albania: 0-4 (22′ Cikalleshi, 34′ Bare, 40′ Trashi, 90′ Manaj)

Ucraina-Portogallo: 2-1 (6′ Yaremchuk, 27′ Yarmolenko, 72′ Ronaldo)

Foto: Twitter ufficiale Euro 2020