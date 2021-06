Euro 2020, la Uefa interviene sulle bottiglie spostate in conferenza

Non vedremo più bottiglie spostate da giocatori e allenatori in conferenze stamopa. Dopo i casi di Cristiano Ronaldo (che ha rimosso le confezioni di Coca Cola), Paul Pogba (ha spostato la birra) e Manuel Locatelli, l’Uefa ha chiesto ai giocatori delle 24 squadre di smettere di rimuovere le bevande degli sponsor. Il direttore di Euro 2020, Martin Kallen, ha affermato in conferenza che la Uefa ha “comunicato con le squadre in merito a questa questione. E’ importante perché i ricavi degli sponsor sono fondamentali per il torneo e per il calcio europeo”.

Foto: Sito ufficiale Uefa