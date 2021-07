Euro 2020, la probabile favorita è l’unica a non aver mai vinto il trofeo

Delineate le 4 semifinaliste di Euro 2020. Da un lato Italia e Spagna, dall’altro Inghilterra e Danimarca. Lo scenario sarà a Wembley, sede delle final four di questi europei itineranti.

Tra le 4 semifinaliste, un tre hanno già vinto il titolo, la curiosità è che la probabile favorita (l’Inghilterra), solo perchè giocherà in casa, è l’unica a non aver mai vinto il torneo.

L’Italia ha trionfato nel 1968, tantissimi anni fa ormai, e vorrebbe ripetere quella impresa. Azzurri che persero poi due finali, nel 2000 con la Francia e nel 2012 proprio con la Spagna. La Spagna è reduce dai successi del 2008 e del 2012 e aveva vinto anche l’edizione casalinga del 1964. La Danimarca è reduce dalla clamorosa impresa del 1992, quando venne ripescata al posto della Jugoslavia, con i giocatori che arrivarono in ciabatte in ritiro e andò a vincere, battendo i campioni del Mondo della Germania per 2-0.

L’unica ancora a secco di trofei continentali è l’Inghilterra, fermatasi a quel Mondiale del 1966, unico alloro nella storia della Nazionale che si dice abbia inventato il calcio.

Il miglior risultato per i britannici è proprio la semifinale. raggiunta nel 1968 e nel 1996. Poi solo delusioni. Ora sono i grandi favoriti, si gioca a Wembley, sono l’unica squadra a non aver ancora subito reti e ha ritrovato la fame di Kane e di altri campioni. Riusciranno i britannici a sfatare questo tabù? Non sarà facile, perchè dall’altra parte c’è un’Italia agguerrita e una Spagna mai doma. E occhio alla Danimarca.

Foto: Twitter Euro 2020