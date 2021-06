Dopo la grande vittoria dell’Italia, gli Europei vedono in campo per la seconda giornata il gruppo B e C. In campo oggi Belgio-Danimarca, Ucraina-Macedonia e Olanda-Austria, per definire i piazzamenti anche nel girone B e C.

Questo il programma completo:

giovedì 17/06

Ucraina-Macedonia del Nord ore 15.00

Danimarca-Belgio ore 18.00

Olanda-Austria ore 21.00

Foto: Logo Euro 2020