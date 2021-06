Euro 2020, dall’Olimpico a Wembley. Gli stadi dove si giocherà il torneo

Partite ospitate : Austria-Macedonia del Nord (13 giugno ore 18), Ucraina-Macedonia del Nord (17 giugno ore 15), Ucraina-Austria (21 giugno ore 18), più un ottavo di finale (28 giugno)

Ex Amsterdam Arena, ospita le gare interne della nazionale olandese e dell’Ajax

WEMBLEY STADIUM LONDRA (INGHILTERRA)

Ospita le finali di FA Cup, delle coppe Nazionali inglesi e le gare della Nazionale.