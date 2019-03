Euro 2020, al via le qualificazioni: ecco le gare in programma oggi

Tutto pronto le qualificazioni a Euro 2020. Si parte oggi, con il match inaugurale tra Kazakistan e Scozia all’Astana Arena della capitale kazaka, alle 16 italiane. Poi seguiranno altri 9 match in giornata, 7 venerdì e 8 sabato con il debutto dell’Italia, contro la Finlandia a Udine alle 20.45. Europeo nuova formula, dopo il varo e il debutto della Uefa Nations League 2018-2019, con le due competizioni si integrano: le qualificazioni a Euro 2020, organizzate in 10 gironi (5 da 5 squadre, e 5 da 6), il 19 novembre daranno già i verdetti: passano le prime due di ogni gruppo, quindi 20. Le ultime 4 Arriveranno dai playoff fra le non qualificate, ai quali accedono le vincenti dei gironi di Nations League o, in caso fossero già ammesse (con le qualificazioni europee del 2019), vi subentrano le nazionali che le seguono nella classifica di Nations, una per ogni serie. Di seguito il programma delle gare di oggi.

Europei 2020- Qualificazioni

16:00 Kazakistan-Scozia

18:00 Cipro-San Marino

20:45 Austria-Polonia

20:45 Belgio-Russia

20:45 Croazia-Azerbaigian

20:45 Irlanda del Nord-Estonia

20:45 Israele-Slovenia

20:45 Macedonia del Nord-Lettonia

20:45 Olanda-Bielorussia

20:45 Slovacchia-Ungheria

Foto: Twitter ufficiale UEFA