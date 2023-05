Eto’o su Lukaku: “Può essere uno dei migliori al mondo. Con lui avrei accettato di stare in panchina”

Intervento alla Milano Football Week, Samuel Eto’o ha così parlato di Romelu Lukaku: “Se c’era lui accettavo di stare in panchina. È fortissimo. Per lui avrei accettato tutto. Non ha espresso ancora al massimo il suo potenziale, forse il ritorno al Chelsea l’ha frenato. Può essere uno dei migliori attaccanti al mondo insieme a Giroud, Benzema e gli altri”.

Foto: Instagram Inter