Eto’o: “Se Salah ambisce al massimo deve andare al Barcellona, non al Real”

In un’intervista alla BBC, l’ex giocatore di Barcellona e Real Madrid Samuel Eto’o ha dato un consiglio a Mohamed Salah. “Se vuole ambire al meglio, deve andare nel miglior campionato del mondo, ed è la Liga. Se avesse questa possibilità, dovrebbe firmare per il Barcellona, non per il Real Madrid. Il Real mi ha dato la possibilità di lasciare l’Africa, ma conosco lo stile del Barcellona e credo che sia il club migliore per lui”.

Foto Twitter Eto’o