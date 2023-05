Eto’o non ha dubbi: “Per me Onana è più forte di Maignan”

Intervento alla Milano Football Week, Samuel Eto’o ha così parlato di André Onana: “Mi chiedono sempre di questo e mi mettono in una posizione scomoda. Voi conoscete Onana di oggi o dell’anno scorso, però nel 2017 Onana era già tra i cinque migliori portieri del mondo. André giocava nell’Ajax, ma finiva spesso in panchina: chi oggi mi accusa di avere problemi con lui è la stessa che all’epoca diceva che non si meritava di giocare. Per me è il miglior portiere al mondo, però sono il presidente di una federazione, di milioni di giocatori camerunesi. Non sono il tipo di dirigente che impone qualcosa al suo allenatore, non ho mai visto Moratti dire a Mourinho chi far giocare e chi no. Per me, è soltanto una questione fra il giocatore e il suo allenatore. Quando quest’ultimo mi dirà di essere contento di Onana, non avrà nessun problema. Io devo essere una soluzione per il tecnico, non il contrario”.

Infine, sul confronto tra il numero uno nerazzurro e Mike Maignan: “È vero, ma per me Onana è più forte di Maignan. André non era molto convinto di venire all’Inter, gli ho consigliato di dire sì, che era un passo avanti, e oggi sono contento di averlo fatto: sta per giocare una finale di Champions League, non è una cosa che succede a tutti i giocatori. Sono felice per lui e per tutta l’Inter”.

Foto: Instagram Onana