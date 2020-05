Eto’o non ha dubbi: “Nessuno più forte di me in Africa, nemmeno Drogba”

Qualche giorno fa, il senegalese El-Hadji Diouf, aveva dichiarato: “Io il più talentuoso giocatore africano”. Samuel Eto’o non ci sta e risponde all’ex Liverpool: “Mio fratello Diouf aveva bevuto un bicchiere di troppo (ride, ndr). Nessuno era al mio livello, più forte o migliore di me, nemmeno Drogba. Non lo dico io, è un dato di fatto. Volevo essere il numero uno e lo sono stato per tutta la mia carriera”.