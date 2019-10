Eto’o: “Ho smesso senza fare calcoli, resto nel mondo del calcio in altre vesti”

Samuel Eto’o, ex attaccante di Inter e Barcellona ritiratosi recentemente, ha rilasciato una intervista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Pensavo da anni a questo momento, ma non avevo una data esatta in mente e non volevo fare calcoli. Un paio di mesi fa parlavo con un amico qatariota: ‘Perché continui a giocare?’, mi chiede. ‘Perché amo il calcio’. ‘Ma tu puoi continuare a dare tanto al calcio, però in un altro modo’. In quel momento ho pensato: perché no? Ho parlato con mia moglie e le persone più vicine e poi di nuovo con lui: ‘Hai ragione, è ora di prendere questa decisione’. Così ho fatto questa scelta”.

Foto: Afrikasportnews