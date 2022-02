Nuovo ingresso nella Hall of Fame dell’Inter: è Samuel Eto’o

Nella giornata di oggi l’Inter ha comunicato un nuovo ingresso nella sua Hall of Fame: si tratta di Samuel Eto’o, centravanti camerunense entrato nella storia della formazione nerazzurra, con la quale ha conquistato il Triplete nel 2010 vincendo campionato, Coppa Italia e Champions League. Si tratta del quarto attaccante inserito in quest’albo (insieme a Ronaldo, Giuseppe Meazza e Diego Milito), completando la rosa di ex giocatori nominati per il 2021 dopo Gianluca Pagliuca, Marco Materazzi e Weslej Snejider.

Nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale, l’Inter ha mostrato anche l’elenco completo dei calciatori entrati nella Hall of Fame durante gli ultimi anni:

Edizione 2018: Walter Zenga; Javier Zanetti; Lothar Matthäus; Ronaldo.

Edizione 2019: Francesco Toldo; Giacinto Facchetti; Dejan Stankovic; Giuseppe Meazza.

Edizione 2020: Julio Cesar; Giuseppe Bergomi; Esteban Cambiasso; Diego Milito.

Edizione 2021: Gianluca Pagliuca, Marco Materazzi, Wesley Sneijder, Samuel Eto’o.

Foto: Twitter Inter