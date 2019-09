Eto’o dice stop: dai trionfi col Barça al Triplete nerazzurro. Una carriera e numeri da urlo

Samuel Eto’o dice stop. Una lunga carriera a rincorrere il pallone per buttarlo nel sacco. Il camerunese appende definitivamente le scarpe al chiodo: “Fine. Comincia una nuova sfida. Grazie a tutti, grande amore”, questo il suo annuncio pubblico in data odierna attraverso i canali della sua ultima squadra, il Qatar SC. Probabilmente intraprenderà il percorso di allenatore, ma quanto fatto vedere sul rettangolo verde resterà impresso nella storia del calcio: dal 1996 (anno in cui iniziò con il Kadji Sports in Camerun prima di passare al Real Madrid e poi al Mallorca) ad oggi Eto’o ha conquistato tre campionati, due coppe e due Supercoppe spagnole, un campionato di Serie A, due coppe Italia e una Supercoppa italiana, ben quattro Champions League con tre maglie differenti (Real, Barcellona e Inter), due Mondiali per club (Real e Inter) e due coppe d’Africa con la sua Nazionale classificandosi per quattro volte miglior calciatore africano dell’anno. Dai trionfi col Barça al Tripelete nerazzurro con José Mourinho in panchina. Una delle leggende del calcio moderno dice basta, a 38 anni, dopo una carriera e numeri da urlo.

Foto: Afrikasportnews