ETIENNE CAMARA, QUANTITÀ E QUALITÀ PER IL CENTROCAMPO DI SOTTIL

Come ogni anno l’Udinese è in cerca dei migliori talenti da far crescere e rilanciare nel panorama del calcio europeo. Dopo aver acquistato Lorenzo Lucca reduce dall’esperienza – non brillante – all’Ajax, i bianconeri mettono a segno anche il primo acquisto per la mediana di Andrea Sottil. Si tratta di Etienne Camara dall’Huddersfield, centrocampista francese 2003 che ha recentemente partecipato al Mondiale Under20 con la selezione francese.

Alto 191 cm, Camara rappresenta al meglio il profilo del centrocampista moderno di talento in grado di ben disimpegnarsi in ogni settore della mediana con la sua versatilità e la qualità del suo piede sinistro. Impiegato come mediano davanti alla difesa è capace sia di sradicare palloni che di far ripartire al meglio l’azione.

Nasce a Noisy le Grande, in Francia, il 30 marzo 2003 si forma nel Torcy prima di spostarsi, nel 2019, alle giovanili dell’Angers, dove resta solo un anno prima di essere notato dall’Huddersfield che lo porta in Inghilterra. Inizialmente, aggregato alle formazioni giovanili, l’esordio tra i grandi arriva a 18 anni, nel gennaio del 2021, in un match di FA Cup contro il Plymouth Argyle. Solamente nella scorsa stagione, però, Camarà è stato inserito in pianta stabile in Prima squadra: per lui 22 partite stagionali tra campionato e coppe, la maggior parte da titolare. Recentemente Camara ha preso parte alla Coppa del Mondo under 20 con la nazionale francese.

Ora per lui l’arrivo in Italia all’Udinese per continuare il suo percorso di crescita in una società che punta sempre molto suoi giovani.

