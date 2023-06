Ufficiale: Il Werder Brema acquista il baby USA Ethan Kohler

Il Werder Brema ha acquistato il 18nne statunitense Ethan Kohler. Il Comunicato sul sito del club. Ha spiegato Clemens Fritz, capo dello scouting e del calcio professionistico: “Ethan è un giocatore molto ambizioso, con una buona visione e una buona comprensione del gioco. Finora si è sviluppato bene e può giocare sia come difensore centrale che come numero sei. Lo vediamo principalmente come un numero sei e vogliamo continuare il suo sviluppo con noi”. Il comunicato prosegue così: “Il 18enne, che è stato più recentemente all’Oakland Roots nel campionato USL, inizierà la sua preparazione inizialmente con gli U23 per poi allenarsi regolarmente con la prima squadra dal 5 luglio. “Il nostro obiettivo è utilizzare Ethan sia negli U19 che negli U23. Dovrebbe anche giocare nelle amichevoli programmate per l’Under 23“, ha continuato Fritz.” Kohler, che ha già trascorso diverse settimane a Brema e si è proposto per un trasferimento, non vede l’ora di passare alla SVW: “Ovviamente è un grande passo per me trasferirmi dall’America all’Europa, ma il Werder è un grande club in Germania e non vedo l’ora di affrontare la sfida di Brema”.

Fonte: Sito Werder Brema