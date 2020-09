Eterno Robben, torna al gol con il Groningen

Aveva deciso di lasciare il calcio nel 2019, ma non ha resistito a lungo lontano dal prato verde. Così Arjen Robben, tornato al suo Groningen (la squadra che lo ha lanciato) a giugno, ha siglato il “primo” gol con il suo nuovo, si fa per dire, club dopo la seconda vita da calciatore, nell’amichevole contro l’Arminia Bielefeld. Come ha sottolineato il Groningen su Twitter, Robben è tornato a segnare per la sua amata squadra dopo l’ultima esultanza in biancoverde, il 28 aprile 2002.

Foto: Twitter Groningen