Eterno Buffon: è lui il protagonista assoluto nel match contro l’Inter

41 anni e non sentirli. Gigi Buffon, nel match contro l’Inter, è stato il protagonista della vittoria della Juventus contro i nerazzurri. L’ex portiere della Nazionale si conferma ancora in grande forma e i tre rigori parati a Ranocchia, Longo e Borja Valero ne sono la dimostrazione. Il suo ritorno è stato etichettato come vice di Szczesny, ma se continua di questo passo le gerarchie in casa Juve potrebbero cambiare presto.

Foto: Twitter Juventus