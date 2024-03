Estudiantes, Veron sarà rieletto presidente. È il suo terzo mandato

Juan Sebastian Veron sarà rieletto presidente del suo amato Estudiantes de la Plata. Sabato 6 aprile 2024 si terrà a La Plata l’Assemblea Ordinaria per l’elezione della nuova dirigenza, posticipata a causa della pandemia. Come riporta TycSports, l’ex centrocampista tornerà a ricoprire la carica di presidente al posto di Martin Gorostegui. In questo modo, la Brujita inizierà il suo terzo mandato, dopo quello del 2014 e la rielezione, senza avversari, nel 2017.

Foto: Instagram Veron