ESTRO, FANTASIA E GOL D’AUTORE: RAFA SILVA, L’AMMAZZA-JUVE CHE ILLUMINA IL DA LUZ

Notte fonda per la Juventus in Portogallo: i bianconeri guidati da Massimiliano Allegri cadono 4-3 al Da Luz contro il Benfica e salutano la Champions League alla quinta giornata della fase a gironi. Mattatore della serata l’uomo immagine dei Las Águias: Rafa Silva, autore di una doppietta e, per distacco, miglior giocatore in campo.

Rafa Silva è un centrocampista offensivo che può giocare sia come esterno offensivo, che come trequartista. Brevilineo dotato di un discreto fisico, ma con un ottimo cambio di passo, veloce, agile e con un’ottima potenza nelle gambe. Tecnicamente molto valido, il piede preferito è il destro ma calcia ottimamente anche con il piede sinistro. Emerge per le sue qualità tecniche: ottimo dribbling, eccellente controllo di palla in velocità, ottimo calcio e di una grande visione della porta e del gioco. Buoni i tempi d’inserimento nello spazio, abbina dinamismo ad una buona visione di gioco. È un giocatore che predilige fraseggiare con i compagni per poi cercare l’uno contro uno e puntare con decisione la porta.

Rafael Alexandre Fernandes Ferreira Silva meglio noto come Rafa Silva è nato, a Forte de Casa, il 17 maggio 1993. Rafa muove i suoi primi passi nel mondo del calcio all’età di 10 anni nella società sportiva União Atlético Povoense. Dopo aver trascorso un anno intero a imparare le basi del calcio ed eccellere nella scuola sportiva União Atlético Povoense, Silva è passato al Futebol Clube de Alverca dove ha trascorso la maggior parte della sua carriera giovanile.

Dopo 7 anni di militanza al Club de Alverca, a 18 anni Silva ha firmato con il CD Feirense. Il suo esordio tra i professionisti è arrivato nella vittoria casalinga per 2-1 contro l’FC Penafiel. Da qui la svolta. Rafa si prende la scena e collezionerà ben 47 presenze durante la stagione 2012-2013, mettendo a segno 11 reti.

Prestazioni che non sono passate inosservate in Portogallo, e nel Nel giugno 2013, Silva ha firmato un contratto quinquennale con S.C. Braga per una cifra vicina ai 500mila euro. Il 10 novembre ha segnato i suoi primi gol, colpendo due volte in una vittoria per 3–1 a S.C. Olhanense al quarto turno della Taça de Portugal; diciannove giorni dopo ha segnato per la prima volta in campionato, in una vittoria casalinga per 4–1 sulla stessa opposizione. Ha concluso il suo primo anno con 23 presenze e tre gol, aiutando la squadra a raggiungere il nono posto.

Rafa cresce sempre più fino a diventare una delle stelle del club portoghese raggiungendo i quarti di finale della UEFA Europa League nel 2016 e vince la finale di Taca de Portugal 2016. Nella sua avventura al Braga, Rafa Silva colleziona 127 presenze e mette a referto 26 reti e 18 assist.

Il 1° settembre 2016, passa al Benfica per una cifra intorno ai 15 milioni. Rafa firmò un contratto quinquennale con una clausola di rescissione fissata a 60 milioni di euro. Il suo debutto è arrivato appena otto giorni dopo, nella vittoria per 2-1 contro F.C. Arouca.

Il 22 gennaio 2017, Silva ha segnato il suo primo gol per la squadra in una vittoria per 4-0 su C.D. Tondela all’Estádio da Luz. In quella stagione, ha anche giocato sette minuti nella finale della coppa nazionale vinta dopo aver sconfitto Vitória de Guimarães 2-1.

Il 2 marzo 2019 Rafa Silva segna il suo nono gol in campionato nella partita vinta per 2-1 contro il Porto che permette al Benfica di conquistare il campionato portoghese con ben dieci turni di anticipo. Rafa ha concluso la stagione con un record di 17 gol in campionato, sotto solo ai compagni di squadra Haris Seferovic (23 gol) e Bruno Fernandes (20) in tutta la divisione. Dopo la fine della stagione, il Benfica decide di rinnovare il suo contratto fino al 2024 aumentando la sua clausola rescissoria a 80 milioni di euro.

Il 4 agosto 2019, Silva ha segnato il gol di apertura di una vittoria per 5-0 per il Benfica nella Supertaça Cândido de Oliveira 2019, contro i rivali della città Sporting all’Estádio Algarve. Il 23 ottobre arriva anche la prima gioia in Champions League nella vittoria per 2-1 contro il Lione. E il 17 gennaio successivo, giorni dopo essere tornato da un infortunio di tre mesi, ha segnato entrambi i gol in una vittoria in trasferta contro la stessa squadra.

La crescita di Rafa è continua, e sforna la sua miglior stagione nel 2021-2022 collezionando 45 presenze condite da ben 12 reti e 18 assist. E sulla stessa onda è partita la nuova stagione. Infatti, Rafa, per ora, ha già siglato 5 reti e 3 assist nelle 9 apparenze collezionate in campionato. Score migliorato addirittura in Champions League, tanto che il fantasista portoghese ha collezionato 5 presenze e 3 reti nelle prima cinque giornate della fase a gironi.

Il Benfica vola: i Las Águias sono primi nel campionato portoghese con ben 28 punti in 10 partite. E anche in Champions i portoghesi si sono imposti nel girone H, guadagnando 11 punti in 5 partite e, adesso, si giocheranno il primo posto del girone con il Paris Saint-Germain (che sarà impegnato a Torino contro la Juve) nell’ultima giornata della fase a gironi.

Risultati e prestazioni che gli sarebbero valse, sicuramente, un posto tra i convocati del Portogallo per il Mondiale in Qatar, ma Rafa ha già deciso di salutare la Nazionale “per motivi personali” il 19 settembre scorso. Un vero peccato, ma i portoghesi (e non solo) potranno consolarsi continuando a vedere le magie di Rafa al da Luz.

